Sp. Braga derrotou o Santa Clara... no FIFA 20

Quem diz que o campeonato parou por causa do coronavírus? Afinal, Santa Clara (Diogo Salomão) e Sp. Braga (Ricardo Horta) defrontaram-se mesmo esta tarde, mas num embate virtual, no FIFA 20, que acabou com triunfo minhoto por 4-0. Um duelo bastante animado, que poderá ser revisto abaixo.





Pode seguir o jogo aqui.