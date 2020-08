Sorteio da Liga, em direto: já se conhece o calendário completo da Segunda Liga

Golo Zé Luís Golo Zé Luís

A decisão foi tua

O golo do Ano na #LigaPro tem a assinatura de Rodrigo Dantas! ??



Como descreves este momento? #LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/Pp4I0zRuD5 — Liga Portugal (@ligaportugal) August 28, 2020

Irreverente e moderna: eis a nova imagem da Liga NOS Irreverente e moderna: eis a nova imagem da Liga NOS

Os Onze magníficos!



Conhece os eleitos para o melhor Onze do Ano #LigaNOS 2019-20 ??



O prémio foi atribuído pelos treinadores e pelos capitães de equipa!#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/oz8AEq6uM3 — Liga Portugal (@ligaportugal) August 28, 2020

Este é o onze do ano da Liga NOS



Depois de Alan, o novo embaixador da Allianz Cup é Helton. pic.twitter.com/n6F1OXc00d — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 28, 2020

20h22 - Agora é hora do. Valentim Loureiro é a figura agraciada.20h19 -Ac. Viseu-AcadémicaCova da Piedade-MafraFeirense-ChavesEstoril-AroucaPenafiel-Sp. CovilhãVizela-OliveirenseLeixões-Casa PiaBenfica B-VilafranquenseVarzim-FC Porto B20h19 -"Queria agradecer pelo prémio e parabenizar todos os que tiveram prémios hoje. O golo, a partir do momento que sai do pé do Alex Telles, foi preparado por mim. Não tinha muitas opções e saiu aquilo. Ter companheiros como Alex Telles, só temos de estar lá e meter lá para dentro. Fica fácil. Conseguirmos os objetivos que tínhamos é uma motivação enorme, mas há que trabalhar e focar no próximo ano".20h16 - O prémio vai para Zé Luís, com o seu golo diante do Paços de Ferreira.20h15 - Hora de conhecer o marcador do20h14 - "Estou muito feliz por ter ganho o prémio. Queria agradecer a todos os que votaram em mim, ao Casa Pia e a todos os que torcem pelo meu futebol. Os adeptos levam alegria aos adeptos e estou lisonjeado", disse Rodrigo Dantas.20h12 - Ofoi marcado por..., do20h11 - Vamos conhecer o autor do20h09 - O número que vai definir o calendário da Liga é o20h07 - Sobe ao palco Neno, que vai ser o responsável pela retirada das bolas.20h05 - Vai ser sorteado o número que definirá o calendário da próxima época da Liga NOS e Segunda Liga.20h02 - A SABSEG seguros é o20h01 - Seguimos agora para a entrega do prémio de19h59 - Agora é hora de conhecer o vencedor do prémio. Tiago Madureira, da Liga, vai entregar a distinção. O prémio vai para a19h57 - "Numa colaboração exemplar entre a DGS, FPF, Liga e com clubes, foi assumido o compromisso de observar regras para minimizar o risco de propagação de Covid-19 na retoma do futebol. Esse compromisso foi honrado e o resultado é conhecido. É com profunda emoção que em nome da DGS agradeço a distinção que nos foi atribuída. Muito obrigado a todos aqueles que permitiram estarmos aqui em segurança a programar a nova época das competições de futebol", declarou Graça Freitas.19h55 - Ovai para... a Direção Geral de Saúde, recebido por Graça Freitas.19h54 - Conhecido o melhor onze, é hora de conhecer o vencedor do19h53 - Quanto à frente de ataque, o trio é composto por19h53 - No meio campo entram neste onze19h53 - Na defesa moram19h52 - Vai arrancar a apresentação do melhor onze da Liga NOS. O primeiro elemento a entrar neste onze de elite é19h51 - "Estou muito feliz por receber este prémio, porque a Segunda Liga tem jogadores de muita qualidade. Quero dar-lhes os parabéns pelo que fizeram, mas quero agradecer aos meus colegas e a todos os que estão no Farense, porque sem eles não teria conseguido", assumiu19h49 - O2019/20 foi...19h48 - Os nomeados são Zé Tiago, Daniel Bragança e Ryan Gauld.19h48 - Qual o melhor jogador da Segunda Liga? É o prémio que se segue!19h47 - Presente na cerimónia, Rodiney Sampaio refere que este "troféu é dedicado aos trabalhadores que tratam do relvado. "São eles quem o merece", declarou.19h46 - Helena Pires sobe ao palco e distingue19h45 - É hora de olhar aos melhores relvados da época passada, tanto na Liga NOS como na Segunda Liga.19h44 - A Liga Portugal informa que já arrancou a primeira fase de pré-venda dos bilhetes para a final four da Allianz Cup. O processo poderá ser feito exclusivamente na plataforma online.19h43 - Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, sobe ao palco para assinalar a passagem de testemunho entre Braga e Leiria. O ex-guardião iniciou a sua carreira precisamente na União de Leiria e, por isso, será o elemento que receberá o troféu da prova.19h42 - A final four será disputada entre 16 e 23 de janeiro.19h41 - Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, enaltece a importância deste evento ser realizado naquela cidade.19h40 - "Agradecer a todas as cidades que quiseram participar, apesar de só uma ter a possibilidade de a organizar. Foi uma prova rejuvenescida. Hoje temos uma nova competição, a que atribui o primeiro troféu da época. Já é uma competição com corpo, robusta, que todas as cidades querem receber. Obrigado aos clubes, que fizeram desta prova aquilo que é", disse Pedro Proença a propósito desta escolha.19h36 - O testemunho é passado por Alan, diretor desportivo do Sp. Braga, a...19h35 - É hora de conhecer a cidade que irá receber as próximas três edições da final four da Allianz Cup. As finalistas são Funchal e Leiria.19h32 -"Obviamente que isto é um prémio individual, não deixa de lágrima no olho como os troféus coletivos, mas de qualquer das maneiras obrigado pelo reconhecimento. Prémio da equipa e de todos os que trabalham connosco, à procura do sucesso. A toda a estrutura, a começar pelo nosso grandíssimo presidente, que tem sido inexcedível no apoio à equipa.Foi difícil para toda a gente, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos. O futebol faz parte da sociedade. Gianluca Vialli, que teve um problema oncológico, disse um dia que a vida é feita por 10% do que nos acontece e 90% do que fazemos com ela. É isso que fazemos diariamente aqui e é desta maneira que a sociedade pode fazer para superar esta fase.Nada me motiva mais do que chegar aqui às 8 horas para trabalhar neste clube. Não preciso de mais nada. Vamos partir par aa nova temporada, com ambição de ganhar todas as provas. É assim que penso, como todos aqui pensam.A pré-temporada corre de forma positiva. Partindo do princípio que todos (menos dois) conhecem a forma como trabalhamos, exigente e determinada que vivemos o dia a dia. O que me deixa bastante orgulhoso é que entrámos aqui e no primeiro dia não se falou no que conquistámos, mas no que queremos conquistar. Grupo com ambição e fome por mais títulos. Quando é assim, torna-se mais fácil o nosso trabalho"19h29 - E o mé...1928 - Hora de conhecer o: João Pedro Sousa , Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal.19h27 - "Agradecer aos jogadores. Foram 30 homens fantásticos, com grande qualidade pessoal e técnica. Sem eles era impossível receber este prémio. Agradecer ao presidente e a todos os que estão no clube à nossa volta. Dizer que sem a minha equipa técnica era impossível voltar à Segunda Liga.", disse, líder da equipa técnica insular, que por não ter as habilitações necessárias não pode receber o prémio.19h24 - Ofoi, do Nacional. Estavam ainda nomeados Vasco Seabra e Sérgio Vieira.19h23 - "É um prazer fazer parte desta gala. Fico muito feliz de receber este prémio e dedico este prémio a todos os meus colegas e adeptos do Benfica. Nós avançados trabalhamos para isso. Atrás de um coletivo vem o individual, ajudar a equipa com golos", declarou Vinícius. Já Agdon, assume a exigência do segundo escalão: "É muito difícil a Segunda Liga e a exigência é máxima. Obriga a concentrar mais e marcar mais golos."19h21 - E agora é hora de distinguir os melhores marcadores. Carlos Vínicius e Agdon foram os homens golo da Liga NOS e da Segunda Liga.19h20 - "Estou muito feliz por receber este prémio, é muito importante para mim e para a minha carreira. Muito feliz por estar aqui a representar a minha equipa, porque sem eles não teria conseguido", referiu Daniel Guimarães.19h18 - Hora de conhecer o. Hugo Marques, Daniel Guimarães e Godinho são os nomeados. Vence, do19h17 - "Muito gratificante, significa que trabalhei ao longo do ano para o conquistar. Agradecer a quem esteve comigo, aos meus companheiros, e aos meus familiares", declarou Pedro Gonçalves, que foi desafiado a dar um conselho a Daniel Bragança: "Que continue a trabalhar, sempre com esforço e dedicação e quando não tiver espaço, já sabe que me pode passar a bola". E o que diria Bragança a Pote? "Posso dizer é que faça um ano igual ou melhor do que fez e que me passe a bola!"19h16 - Na Liga NOS, os nomeados são Pedro Gonçalves, Marcus Edwards e Wendel. Vence, médio que na temporada passada atuou no Famalicão e que agora joga no19h15 - Fábio Vieira, Daniel Bragança e Lumeka são os nomeados para o prémio de. Vence, que na temporada passada jogou no Estoril.19h14 -: "É muito importante para mim, um reflexo da minha forma de estar": "Receber um prémio é sempre especial, mas o fair play tem de estar sempre presente. Transmitir bons valores dentro e fora de campo"19h12 - Agora é hora de distinguir os jogadores campeões do. Vencem P19h11 - "É para nós uma honra e uma responsabilidade porque é aquilo que tento implementar no clube: saber estar, respeitando todos. Se não temos argumentos para lutar na tabela pelos primeiros lugares, no fair play iremos continuar a fazê-lo no futuro", Vítor Lemos, do19h09 - Vai começar a entrega dos prémios da temporada passada. O primeiro será referente aosão os vencedores do primeiro galardão da tarde, entregue aos respetivos representantes por Filipe Gomes, da NOS.19h08 - É apresentada agora a nova imagem de marca da Liga Portugal, com a exibição de um spot promocional com a presença de várias figuras da prova.19h07 - Na plateia está Graça Freitas, a diretora da Direção Geral de Saúde.19h05 - É entregue uma lembrança por parte de Sónia Carneiro a Martha Gens, a presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Na sua intervenção, Martha Gens fez um apelo: "Que seja tomada em consideração voltar ao sítio onde pertencemos, que é à bancada".- Antes do arranque, houve um 'show' de música e freestyle.19:00 - Arranca a cerimónia!- Arranca esta sexta-feira o capítulo 2020/21 no futebol português, com a realização da cerimónia Kick Off, que servirá para definir os calendários da Liga NOS e da Segunda Liga e ainda para serem conhecidos os vencedores dos prémios individuais da época passada. Realizada na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, a cerimónia servirá também ser revelada a cidade sede da Final Four da Allianz Cup durante os próximos três anos. Tudo para seguir a par e passo aqui no site de. Fique por aí!