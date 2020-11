Só três clubes estão representados no onze da 7.ª jornada escolhido pelos adeptos

O antigo internacional português e embaixador da Liga Portugal Ricardo fez uma pré-seleção de 27 jogadores e os adeptos votaram, através do Twitter da Liga Portugal, aquele que consideram ter sido o onze da jornada 7 da Liga NOS: uma equipa que integra jogadores de apenas três clubes.





Onze da 7.ª jornada escolhido pelos adeptos Onze da 7.ª jornada escolhido pelos adeptos

O Sporting é o mais representado nesta equipa, com cinco jogadores: o guarda-redes Adán, que somou 52,4% dos votos; o central Sebastián Coates (37,6%); o lateral esquerdo Nuno Mendes (60,9% dos votos); o médio João Mário (35%) e o Pedro Gonçalves (com 74,7% dos votos).Enquanto que FC Porto e Sp. Braga surgem representados cada um com três jogadores. Do lado portista, são o central Mbemba (31,4%), o médio Sérgio Oliveira (39,3%) e o avançado Taremi (70,6%), enquanto a formação minhota entra com o lateral direto Ricardo Esgaio (69,4%), o médio defensivo Al Musrati (47,4%) e o extremo Francisco Moura (12,2%).Recorde-se que na 7.ª jornada da Liga NOS o Sporting foi a Guimarães golear o Vitória (4-0), o FC Porto venceu no Dragão o Portimonense (3-1) e o Sp. Braga foi ao Estádio da Luz bater o Benfica, por 3-2.