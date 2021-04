Sp. Braga voltou a perder: como ficaram as contas do acesso à Liga dos Campeões

O Sp. Braga perdeu pela segunda jornada consecutiva. Depois de Sporting, agora foi o Marítimo a levar a melhor (1-0) sobre os bracarenses, que ficaram em situação mais complicada na luta pelo acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Neste momento, a formação de Carlos Carvalhal está a 5 pontos do terceiro posto, ocupado pelo Benfica, mas pode ficar amanhã a 8 caso as águias vençam. Isto quando, após a conclusão da 30.ª ronda, ficarão em disputa apenas 12 pontos.





O Sporting, refira-se, já tinha garantido pelo menos o pódio na jornada transata, com o triunfo em Braga, que retirou os guerreiros, matematicamente, da luta pelo título.- Benfica garante pelo menos o terceiro lugar se ganhar os próximos dois jogos (Tondela e FC Porto) e o Sp. Braga não vencer na próxima ronda; Se vencerem amanhã, os encarnados aumentam a vantagem para 8 pontos, com 12 em disputa. Na ronda seguinte, em caso de novo triunfo benfiquista e, por exemplo, empate bracarense, a diferença subiria para os 10 pontos, com 9 em disputa.- FC Porto garante que termina no pódio se vencer amanhã o Famalicão, pois abriria uma vantagem de 12 pontos para os minhotos, com o mesmo número de pontos em disputa mas vantagem no confronto direto.1.º Sporting, 73 pontos, 29 jogos2.º FC Porto, 67/293.º Benfica, 63/294.º Sp. Braga, 58/30