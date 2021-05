Sporar revolta Sp. Braga com comentário em foto de Feddal e acaba multado

Andraz Sporar foi multado pelo Sporting de Braga na sequência de um comentário nas redes sociais a uma publicação de Feddal após o triunfo sobre o Nacional, apurou Record. "Está a chegar, irmão", escreveu o avançado esloveno emprestado pelos leões aos minhotos até ao final da temporada, comentário que foi visto como uma espécie de 'celebração' pelo facto de o Sporting estar mais perto de conquistar o título de campeão nacional.





Entretanto, Feddal saiu em defesa do ex-companheiro de equipa, explicando o contexto da mensagem do esloveno. "É uma piada que eu e o Sporar fazíamos quando ele estava aqui connosco. Perdi alguns golos nos treinos e ele dizia-me sempre "Estás mais perto, irmão. Ele está a vir". É disso que se trata a mensagem de apoio dele, não têm que criar expectativas", escreveu o marroquino.A verdade é que o comentário de Sporar - que já não se encontra publicado - não caiu bem junto da massa adepta do Sp. Braga e levou mesmo o clube a tomar uma medida, encerrando a polémica com uma sanção ao avançado.