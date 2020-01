Sporting e V. Setúbal não chegam a acordo e jogo realiza-se este sábado

Sporting e V. Setúbal vão a jogo este sábado. A reunião entre os dois clubes, na sede da Liga, presidida por Pedro Proença, resultou em fumo branco.





Os dois clubes não chegaram a consenso em relação ao adiamento do encontro, marcado para este sábado e o encontro deverá mesmo realizar-se, isto porque o presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, não terá aceite fazer uma junta médica que atestasse a condição física dos jogadores do V. Setúbal.Após a reunião, o presidente dos sadinos afirmou que o clube não aceitou a proposta leonina justificando o facto de que "nenhum" dos jogadores do V. Setúbal "irá ser avaliado por médicos de outros clubes"."A Liga Portugal, no respeito pela integridade dos Regulamentos em vigor e da competição, convocou os Presidentes de Vitória FC e Sporting CP para uma reunião, que teve lugar esta sexta-feira, ao final do dia, nas instalações da Liga Portugal, em Lisboa.No encontro, além de Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, e das Diretoras Executivas, Sónia Carneiro e Helena Pires, estiveram o Presidente do Vítor Hugo Valente e o Diretor Desportivo, Rodolfo Vaz, enquanto pela parte do Sporting CP esteve Miguel Nogueira Leite, em representação de Frederico Varandas, com ausência justificada. Miguel Braga, Responsável de Comunicação, e João Pedro Araújo, Diretor Clínico do Sporting CP.Na reunião, o Vitória FC reiterou o seu pedido de adiamento para uma data a acordar com o Sporting CP. Esta hipótese só será ponderada pelo Sporting CP caso o Vitória FC aceite fazer uma junta médica que ateste a condição física dos jogadores, na qual esteja integrado o Diretor Clínico do emblema de Alvalade, João Pedro Araújo.Este foi um cenário recusado pelo Presidente e Diretor Desportivo do Vitória FC pelo que a Liga, respeitando o que está regulamentado, mantém o jogo entre os dois clubes para o horário e dia, previamente agendado.O Vitória FC-Sporting, da 16.ª jornada da Liga NOS, realiza-se este sábado, pelas 20h30, no Estádio do Bonfim", pode ler-se.