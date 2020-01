Sporting-FC Porto: PSP preparada para venda de bilhetes... por parte de adeptos do Benfica

A PSP montou um dispositivo de segurança para o Sporting-FC Porto, da 15.ª jornada da Liga de futebol, que se estende do estádio José Alvalade à baixa e espera cerca de 2.500 adeptos do FC Porto.

O clássico de domingo é considerado pela PSP de 'alto risco', razão pela qual vai mobilizar efetivos da divisão policial da área, da divisão de trânsito, equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e reação imediata, além do reforço da unidade especial de polícia".

"Vamos ter efetivos a atuar antes, durante e depois do jogo se realizar e o dispositivo abarca uma rede de segurança que se estende do estádio, o seu interior e as suas imediações, até à baixa da cidade, com vigilância e acompanhamento dos adeptos na rede de metropolitano, nomeadamente, e que inclui diversas valências da polícia", afirmou o subintendente Francisco Alves em conferência de imprensa.

O mesmo oficial da PSP deixou alguns conselhos aos 2.500 adeptos do FC Porto: "A porta usada por estes será a porta 1, pela Rua Professor Fernando da Fonseca. O que é que pedimos? Que todos estes adeptos se concentrem, entre as 15:00 e as 15:30, na Avenida Padre Cruz, entre a Associação de Deficientes das Forças Armadas e o Instituto Ricardo Jorge. Pretendemos que, na pior das hipóteses, passados 15, 20, 30 minutos da concentração e da chegada de todos os adeptos, que comecem a entrar para o estádio".

O período previsto de maior condicionamento do trânsito nas artérias circundantes do estádio ocorrerá entre as 16:00 e 17:00, pelo que a PSP solicita que os automobilistas evitem circular nestas zonas.

Questionado sobre o risco de os adeptos portistas se misturarem com os sportinguistas, pelo facto de ter sido posto à venda pela direção do clube leonino um 'pack' de bilhetes para os próximos três jogos em casa da equipa, frente a FC Porto, Marítimo e Benfica, que terá sido adquirido por um número significativo de adeptos encarnados e que agora estarão a vender bilhetes a adeptos azuis e brancos, o subintendente Francisco Alves afirmou que a PSP está, também, preparada para essa situação.

O Sporting-FC Porto joga-se no domingo, no estádio José Alvalade, a partir das 17:30, em jogo da 15ª jornada da I Liga de futebol.