Theodoro Fonseca reage a golo anulado no Bessa: «Nem a NASA conseguiria explicar»

Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, criticou este sábado a atuação do VAR durante a visita do emblema algarvio ao reduto do Boavista.





Em causa um golo anulado a Aylton Boa Morte, aos 31 minutos, quando este recebeu um passe de Henrique para inaugurar o marcador no Estádio do Bessa. Manuel Mota, árbitro da partida, validou o lance num primeiro momento mas o VAR (Bruno Esteves) decidiu anular o golo por posição irregular do avançado português.Numa conta de Instagram criada e gerida pelo próprio, Theodoro Fonseca insurgiu-se contra a decisão através de duas 'stories' com duras críticas ao papel e trabalho do VAR. "8 centímetros vai para a p*** que os p****... Tecnologia? Isso não existe Basta" e "VAR (Vergonha) 8 centímetros? Isto é fabricado nem a casa conseguiria explicar estão a gastar fortuna para nada, deixa o árbitro sozinho pelo amor de Deus e do bom futebol", pode ler-se nas publicações da conta '@portimonense1'.