Título, Champions, Liga Europa e permanência: as contas da Liga NOS a 3 jornadas do final

Belenenses SAD e Moreirense fecharam este sábado a 31.ª jornada da Liga NOS, com uma vitória dos cónegos que acabou por deixar praticamente tudo na mesma na tabela da prova. Na prática, a três rondas do final, ainda estão vários cenários em aberto, sendo apenas a questão do título e também do segundo lugar aquelas que estão já praticamente definidas.





1. FC Porto, 76 pontos2. Benfica, 68De todas as questões que estão em aberto, aquela que parece já praticamente fechada é mesmo a do título. O FC Porto precisa apenas de somar 1 ponto nos três jogos em falta, podendo até ser campeão mesmo sem entrar em campo. Tudo porque o Benfica joga um dia antes, na terça-feira diante do V. Guimarães. Caso não consiga vencer, os dragões podem partir para a celebração do título de campeão (sempre em segurança, claro está!).Se o Benfica vencer diante dos minhotos, aí o FC Porto terá de esperar até quarta-feira para fazer a festa, podendo consegui-la com empate ou vitória diante do Sporting. Caso perca terá de esperar mais uns dias, até à segunda-feira seguinte, quando receber o Moreirense.2. Benfica, 68 pontos3. Sporting, 59Tal como a questão do título, também o segundo lugar, que vale o acesso à fase prévia da Champions, está já praticamente sentenciado. Apenas um golpe de teatro, semelhante ao que teria de acontecer ao FC Porto para perder o título, valeria ao Sporting a chegada ao segundo posto e natural ultrapassagem ao Benfica. As águias têm 9 pontos de avanço para o Sporting e a questão apenas não está fechada porque ainda haverá um dérbi. Ainda assim, as águias podem fechar a questão já na terça-feira, bastando para tal um empate ou vitória.3. Sporting, 594. Sp. Braga, 565. Rio Ave, 506. Famalicão, 497. V. Guimarães, 46No que à Liga Europa diz respeito, Sporting e Sp. Braga estão bem colocados para assegurar as duas primeiras vagas de acesso. Neste sentido, leões e minhotos ainda lutam entre si para saber qual das equipas acaba no pódio (que valerá uma entrada posterior na Liga Europa), sendo que neste capítulo os leões sabem que dependem apenas de si para assegurar esse mesmo último degrau do pódio. Com 3 pontos de avanço, mas com desvantagem no confronto direto, a turma de Rúben Amorim precisa de somar 7 dos 9 pontos em disputa até final da temporada, ainda que o calendário não seja, de todo, o mais favorável. Afinal de contas há clássico com o FC Porto e dérbi com o Benfica...Quanto à situação dos minhotos, têm em teoria um calendário menos difícil, pois jogam com o Belenenses e o Tondela, duas equipas 'aflitas', e fecham o seu campeonato com um FC Porto que, se não houver surpresas, já será campeão à entrada dessa derradeira ronda.E sobra depois o quinto lugar, a última vaga de acesso, que nesta 31.ª ronda conheceu uma mudança na ordem de candidatos. Apenas o Rio Ave ganhou, permitindo à equipa de Vila do Conde subir a quinto, por troca com o Famalicão, que está uma posição abaixo, com menos 1 ponto. Na luta surge ainda o V. Guimarães, mas já com menos 4 pontos do que os vilacondenses. Na prática, os da Cidade Berço precisam de duplo deslize de ambas as equipas poderem chegar à Europa.13. P. Ferreira, 3414. Belenenses SAD, 3115. Tondela, 3016. V. Setúbal, 3017. Portimonense, 27E a fechar, a permanência, uma luta na qual ainda há cinco equipas com a corda na garganta, apesar de uma delas (o P. Ferreira) estar praticamente a salvo. Em situação menos positiva está o Portimonense, que continua a precisar de ganhar os jogos em falta e esperar que alguma das equipas colocadas acima perca pontos. Na prática, cá para baixo a palavra de ordem é somar 'pontinhos' e esperar que os adversários deixem alguns pelo caminho. Nesse sentido, de notar queapenas haverá um jogo de confronto direto entre equipas que lutam para não descer. Será entre V. Setúbal e Belenenses SAD na última ronda. Um duelo que pode ser mesmo determinante em função do que suceder até lá...