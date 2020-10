Confusão no Sp. Braga-V. Guimarães resulta num total de 8 jogos de suspensão

O Conselho de Disciplina da FPF teve mão pesada para David Carmo, Fransérgio e Jorge Fernandes, jogadores do Sp. Braga (os dois primeiros) e do Vitória (o último) que foram expulsos devido a um desacato na fase final do dérbi do passado domingo, em Guimarães.





Sabe o nosso jornal que os dois jogadores dos arsenalistas foram punidos com três jogos de suspensão, ao passo que o vitoriano Jorge Fernandes vai falhar os próximos dois jogos da formação vimaranense.