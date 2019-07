V. Setúbal oficializa saída de Tomás Azevedo para o Benfica

O V. Setúbal oficializou este sábado nas redes sociais a transferência do jovem Tomás Azevedo para o Benfica, uma. Os sadinos explicam que ficam com 50 por cento do passe do jogador, que assinou por cinco épocas com os encarnados."O Vitória FC informa que chegou a acordo com o Sport Lisboa e Benfica para a transferência, a título definitivo, do jogador Tomás Azevedo.O negócio prevê uma partilha de direitos económicos (50% do passe) e a assinatura de um vínculo válido para as próximas cinco temporadas.Aos 18 anos, Tomás Azevedo termina assim um ciclo no Bonfim, onde chegou em 2011, proveniente do Fabril. Passou depois por outros clubes, antes de regressar, em 2016, e completar a sua formação.Grato pelo profissionalismo demonstrado desde o primeiro momento, o Vitória FC deseja as maiores felicidades ao jogador, confiante de que o futuro lhe possa trazer um sucesso condizente com o seu enorme potencial.Boa sorte, Tomás!"