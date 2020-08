V. Setúbal reage à decisão do TAD: «Injusta»

O V. Setúbal já reagiu à decisão do TAD ter rejeitado a providência cautelar interposta pelo clube, que pretendia suspender a decisão de desclassificação ao Campeonato de Portugal, por incumprimentos no processo de licenciamento nas competições profissionais, garantindo, para já, o Portimonense na Liga NOS 2020/21.





"O Vitória Futebol Clube vem por este meio informar que foi notificado sobre a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de rejeitar a providência cautelar.O Vitória Futebol Clube lamenta que a providência cautelar não haja sido decretada, entendendo que não somente ela é injusta, como não se pronuncia sobre matéria fundamental referente à própria validade do Manual de Procedimento, bastando-se por uma análise superficial das razões invocadas pelo VFC.Às 12h45, em conferência de imprensa a realizar no Estádio do Bonfim, o presidente Paulo Gomes irá prestar declarações à comunicação social".