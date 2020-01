«VAR estava a seguir o dérbi de Barcelona ou ficou encadeado com as tochas?»

Francisco J. Marques criticou a decisão de não assinalar penálti de Rúben Dias sobre Davidson na 1.ª parte do V. Guimarães-Benfica, reagindo com ironia enquanto recordava que esta noite se disputou um encontro entre Espanyol e Barcelona (2-2) e, ao mesmo tempo, apontava para as tochas arremessadas por adeptos encarnados que motivaram duas interrupções na 2.ª parte.





"O dérbi de Barcelona foi interessante. Tão interessante que o árbitro Rui Costa na função de VAR, no Vitória-Benfica, certamente estava a seguir o jogo pela TV. Só assim se pode entender não ter dado indicação de penálti. Ou terá ficado encadeado com as tochas?", disparou o diretor de comunicação do FC Porto.Recorde-se que também o presidente dos minhotos, Miguel Pinto Lisboa, manifestou a sua revolta pelo facto de não ter sido apitado um castigo máximo nesse lance.