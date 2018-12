Vídeo-árbitro já ajudou a mudar 23 decisões na Liga

Com um terço da Liga para trás, o Conselho de Arbitragem fez um balanço da atuação do vídeo-árbitro, nesta que é a segunda temporada com a tecnologia no campeonato português. Ora, o número que mais salta à vista é referente às 25 decisões revertidas com recurso ao VAR, sendo que o CA da FPF reconhece que houve 9 avaliações erradas durante esta campanha.Em termos gerais, contam-se 639 'checks', sendo que essas verificações resultaram em 33 revisões formais dos lances. É daí que saem as 25 reversões, enquanto 8 mantiveram-se tal como ajuizadas pelo árbitro de campo desde início. Nota ainda para o facto de 23 das revisões terem levado o árbitro a ver o monitor no relvado, tendo alterado a decisão em 16 ocasiões.Já os 639 'checks' dividem-se da seguinte forma: 295 em lances de possível golo, 152 para jogadas de cartão vermelho, 187 de penálti e 5 relativos a erros de identificação dos jogadores.