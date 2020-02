Sporting-Benfica, em direto

- A classificação está neste momento assim: 1.º Rio Ave, 34 pontos; 2.º Benfica, 31; 3.º Aves, 28; 4.º Estoril, 27; 5.º Sporting, 26; 6.º Sp. Braga, 24.





- No lado do Benfica, as águias tentam igualar o Rio Ave na frente. "Sempre dissemos que o principal objetivo do Benfica é formar jogadores para a equipa principal, e quanto maior dificuldade e competitiva tivermos, melhor para cada jogador evoluir", garantiu o técnico Luís Castro ao site do clube.- Com as equipas a partirem com metade dos pontos que conquistaram na fase regular, os leões tentam encurtar a distância para o topo. "A intensidade e o foco que são precisos vão aparecer. Estamos ansiosos para jogar. Sabemos o que temos de fazer e é verdade que é um jogo grande e de enorme motivação", sublinhou Leonel Pontes à Sporting TV.- Nos restantes jogos da ronda, o Rio Ave bateu o Sp. Braga (3-1) e o Aves foi a casa do Estoril e goleou (4-0).- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benfica, encontro que fecha a 1.ª jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, que se disputa a partir das 15 horas.