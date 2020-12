Liga Revelação: Sporting-Benfica, em direto

27' - Canto para o Sporting, mas a defesa encarnada consegue afastar o perigo e sair em contra-ataque... Luís Lopes remata à baliza dos leões para boa defesa do guarda-redes Diogo Almeida.





26' - Benfica novamente com perigo perto da área dos leões.23' - Sporting corre atrás do prejuízo com Bernardo Sousa a tentar visar a baliza adversária, mas sem sucesso. Ganhou espaço à entrada da área e rematou forte, mas a bola saiu por cima.20' - Ataque do Benfica, anulado por fora de jogo.18' - Defesa do Benfica a conseguir travar iniciativa dos leões, que procuram o golo do empate.16' - Joelson Fernandes tenta o cruzamento mas a bola vai diretamente para as mãos do guarda-redes benfiquista, Samuel Soares.12' - Sporting tenta reagir de imediato ao golo sofrido mas o remate de Joelson Fernandes não leva a melhor direção.7' - Sporting tenta atacar pelo lado esquerdo mas Henrique Jocu a travar a jogada.3' - Ataque dos encarnados comandado por Tiago Gouveia, mas a defesa do Sporting a resolver o lance.1' - Começa a partida! Saída de bola para o Sporting.Cumpre-se um minuto de silêncio por José Bastos, Vítor Oliveira, Reinaldo Teles e MaradonaTudo a postos para o início do dérbi!Já há equipas!: Diogo Almeida, Diogo Brás, Rafael Fernandes, Chico Lamba, Flávio Nazinho, João Daniel, Duarte Carvalho, Bernardo Sousa, Joelson Fernandes, Tiago Ferreira e Paulo Agostinho.Suplentes: Vasco Gaspar, Rodrigo Rêgo, Daniel Rodrigues, Carlos Silva, Bruno Tavares, Tiago Santos, Gonçalo Costa, Lucas Dias, Nicolai Skoglund e Renato Veiga.Treinador: Filipe PedroSamuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Bajrami, Rafael Rodrigues, Henrique Jocu, Gerson Sousa, Ronaldo Camará, Pedro Santos, Tiago Gouveia e Luís LopesSuplentes: Pedrou Souza, Guilherme Montoia, Renato Matos, António Ribeiro, Luís Montenegro, Martim Neto, Diogo Nascimento, Tomás Azevedo, Luís Semedo, Henrique Pereira, David Barreiro e Vasco PaciênciaTreinador:Luís Castro----O Sporting recebe esta terça-feira o Benfica, na Academia Cristiano Ronaldo, às 12 horas, no dérbi lisboeta a contar para a 10.ª jornada da Zona Sul da Liga Revelação.Com 12 pontos somados ao fim de 8 jogos, os leões partem para esta jornada na 4.ª posição, com menos dois pontos do que o rival Benfica - está no 3.º lugar com 14 pontos e os mesmo 8 jogos disputados.Um dérbi que promete espetáculo e luta pelos três pontos, com o treinador do Sporting Filipe Pedro revelar o gosto especial por dérbis: "São competitivos e fazem-nos crescer a todos", afirmou. O médio João Daniel também se mostrou confiante num bom jogo por parte dos leões: "Um dérbi é sempre especial e só pensamos na vitória".Já para Luís Castro, técnico das águias, "a importância deste jogo é a mesma de todos os outros e o objetivo é vencer". O defesa Adrian Bajrami também falou sobre o dérbi e garantiu que a equipa está "confiante e motivada".A partir das 12 horas, acompanhe por aqui todas as incidências desta partida.