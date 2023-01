há 21 min 10:44

Nuno Félix falou com Record e garante: «Quem começou na rua vê o jogo de outra forma»



Benfica

"Félix!", chama Luís Araújo. Olha o João da baliza, o Nuno do meio-campo e o Hugo do ataque. Este é um nome famoso no Benfica e os sub-23 das águias têm logo três, mas aqui falamos do centrocampista que tem Kanté, Kovacic e Busquets como referência. Em conversa com Record, Nuno Félix, que está a um ‘pequeno’ passo de alcançar o sonho, guiou-nos pela sua história. Mas o médio-defensivo mantém-se focado no trabalho e com os pés assentes no chão. Leia mais aqui.