Benfica-Sporting, em direto

há 2 horas 14:12

Liga Revelação 'apadrinha' primeiro dérbi de 2023/24

A rivalidade centenária entre Benfica e Sporting tem esta terça-feira, no Seixal, novo capítulo, com a Liga Revelação a 'apadrinhar' o primeiro dérbi de 2023/24, que tem apito inicial marcado para as 17h30. Fique connosco e acompanhe todas as incidências do jogo da 2.ª jornada da Série B.