há 1 horas 10:09

Classificação

Sporting e Benfica partem em pé de igualdade para o dérbi desta terça-feira em Alcochete. As duas equipas somam os mesmos 4 pontos nos 3 jogos disputados na fase de apuramento de campeão, que é liderada pelo Estoril, que segue com mais 3 pontos.



Os leões chegam ao dérbi após triunfarem em casa do E. Amadora, campeão em título, por 4-1, enquanto o benfica recebeu e perdeu com o líder Estoril por 3-1.