E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com João Neves e Nuno Santos (adjunto de José Mourinho) nas bancadas, no Seixal, o Benfica venceu o Vizela por 3-1. Dois golos na reta final selaram o regresso aos bons resultados da equipa de Paulo Lopes nesta fase de apuramento do campeã...