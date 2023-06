Afonso Rodrigues eleito o melhor jogador da Liga Revelação

Afonso Rodrigues, avançado do Famalicão, arrecadou o prémio de melhor jogador da Liga Revelação depois de ser coroado melhor marcador do campeonato, com 14 golos em 22 jogos.O vencedor deste prémio é escolhido através da votação dos 14 treinadores que encorporam a Liga e de uma votação online. O voto dos treinadores equivale a 60% da pontuação final, enquanto que a votação online tem um peso de 40%. Cada votante tem direito a escolher 3 jogadores por ordem de preferência, sendo que o primeiro recebe 5 pontos, o segundo recebe 4 e o terceiro recebe 1.Afonso Rodrigues alcançou 13,96% dos votos e superou a concorrência dos jogadores João Marques, do Estoril, e Weslei Ferreira, do Estrela da Amadora. O prémio vai ser entregue no arranque da pré-época 2023/2024, com data a definir.Autor: João Gonçalves