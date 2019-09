Arthur Henrique, jogador da equipa Sub-23 do Estoril, pode estrear-se esta sexta-feira, frente ao Cova da Piedade. O defesa está totalmente recuperado de lesão que o deixou de fora dos primeiros encontros da temporada, voltando agora ao leque de opções do técnico Pedro Duarte.





"Voltei a treinar esta semana e estou disponível para o jogo desta jornada. Estou pronto e quero muito poder ajudar a minha equipa", sustentou o brasileiro que se mostra bastante satisfeito por ter rumado à equipa canarinha: "Estou me sentindo em casa aqui e não vejo a hora de poder entrar em campo".A partida entre as equipas Sub-23 dos canarinhos e do Cova da Piedade está agendada para as 11h desta sexta-feira.