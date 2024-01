Benfica cede primeiros pontos

O Benfica cedeu os primeiros pontos na luta pelo título ao empatar a dois golos na visita ao Gil Vicente, num duelo em que as águias ficaram em inferioridade numérica ainda na 1ª parte.

Apesar do relvado em mau estado, as equipas tentaram adaptar-se da melhor forma e proporcionaram um jogo emotivo até ao cair do pano. O Benfica entrou melhor, construiu duas aproximações perigosas à área gilista e, depois dos avisos, chegou mesmo ao golo num contra ataque conduzido por Kyanno Silva, pela direita, com José Melro a aparecer sozinho ao segundo poste e a encostar para o 0-1 (23’).

A reação gilista surgiu três minutos depois através de André Simões, que, após bom trabalho na área contrária, atirou de pé esquerdo para o empate.

Aos 35’, Tiago Parente viu vermelho direto e deixou o Benfica com dez unidades. Em superioridade numérica, o Gil criou várias situações na 2ª parte, mas não foi eficaz e acabou por sofrer, quando Kyanno Silva finalizou uma bela jogada de Rodrigo Ribeiro (80’).

Mas os gilistas não baixaram os braços e voltaram a reagir quase de imediato. Miguel Monteiro com um grande passe de rutura, isolou Marlon e o avançado fez o 2-2 final, garantindo o primeiro ponto para a equipa de Barcelos nesta fase decisiva da prova.