Benfica-E. Amadora, 0-3: estrela ofusca águia

O Benfica voltou a perder na fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, desta vez com o E. Amadora, no Seixal, por 3-0. Os encarnados não vencem há cinco jogos na competição, quatro na atual fase, e estão cada vez mais longe da luta pelo primeiro lugar.

Nessa ‘guerra’ está o líder Estrela da Amadora, que teve a felicidade de marcar no primeiro remate , por Luan Farias (14’), mas também o mérito de ser o conjunto mais ‘vivo’ durante todo o encontro. Apesar da vantagem, só perto da meia hora é que os visitantes recuaram as linhas e encostaram mais um jogador atrás. Até aí, nem por isso o Benfica tinha criado grande perigo e a tendência só se agravou.

Ainda antes do intervalo, Weslei Ferreira (43’) finalizou uma jogada rápida de Tiago Antunes e na segunda metade continuou o E. Amadora a ser a equipa mais perigosa. O lance do 3-0, de Luan Farias, foi o espelho da apatia das águias: Brenner Santos driblou facilmente Diogo Spencer, cruzou em esforço sem que José Müller fizesse nada para o impedir e Luan Farias (82’) bisou. O resultado só não foi mais desnivelado graças a um par de intervenções valiosas de Kokubo nos minutos finais.



Famalicão-Sp. Braga, 0-1: Eficácia decidiu dérbi



Um golo de Edgar Braga, marcado após o intervalo (49’) garantiu os 3 pontos ao Sp. Braga e manteve a equipa colada ao topo da tabela. O lance que decidiu o jogo surgiu na sequência de um erro da defesa do Famalicão, que possibilitou ao médio inaugurar o marcador. Os locais carregaram nos minutos seguintes na tentativa de anular a desvantagem, mas falharam na finalização. Afonso Rodrigues (70’) teve uma das melhores oportunidades para chegar ao empate, cabeceando ao lado. Os bracarenses foram mais eficazes e acabaram premiados.