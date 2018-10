Benfica empata em casa com Belenenses numa chuva de golos

O Benfica, primeiro classificado, marcou passo ao empatar a três golos na receção ao Belenenses na 10.ª jornada da Liga Revelação.Os visitantes começaram melhor a partida e inauguraram o marcador logo aos seis minutos através de João Rodrigues, mas o Benfica respondeu aos 38' por intermédio de Mesaque Djú. Já mesmo em cima do intervalo, o Belenenses voltou a marcar através de João Louro, colocando o resultado em 2-1 favorável aos forasteiros.No início da segunda parte, os encarnados fizeram mesmo a cambalhota no marcador: aos 48', Saponjic fez o empate com, Tomás Domingos a consumar a reviravolta no marcador. Mas, aos 65', o Belenenses voltou a marcar fechando o resultado em 3-3.O Benfica continua líder com 22 pontos enquanto que a turma de Belém é sexta com 17.