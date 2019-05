Benfica supera Estoril e apura-se para as meias-finais da Taça Revelação

O Benfica garantiu este sábado o apuramento para as meias-finais da Taça Revelação ao derrotar o Estoril, no Seixal, por 4-3.Os canarinhos inauguraram o marcador, aos 10 minutos, por intermédio de João Oliveira, mas a equipa da casa empatou aos 34', com um remate de fora da área desferido por Diogo Pinto.Antes do intervalo Diogo Pinto, após grande trabalho individual de Vinícius Ferreira, fez o segundo das águias e as equipas recolheram aos balneários com o Benfica na liderança do marcador (2-1).Na segunda parte o Estoril empatou, por intermédio de Basso, e pouco depois João Oliveira bisou, colocando os visitantes em vantagem no marcador (2-3).Mas a vantagem dos canarinhos foi sol de pouca dura, uma vez que Rodrigo Conceição - a responder a um bom cruzamento de Edi Semedo - empatou aos 74', para Diogo Pinto selar o jogo pouco depois com um hat-trick.