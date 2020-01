Benfica vence V. Setúbal e isola-se na liderança

O Benfica isolou-se esta terça-feira na liderança da Liga Revelação ao vencer o Vitória de Setúbal por 2-1 em duelo da 23.ª jornada disputado no Seixal.

Os encarnados adiantaram-se no marcador logo aos 2 minutos com golo de Henrique Araújo mas consentiram o empate aos sadinos ainda antes do intervalo, num golo apontado por Marcos Raposo.

Na 2.ª parte João Ferreira (67’) voltou a marcar a favor das águias e estabeleceu o resultado final, que permitiu à formação orientada por Luís Castro colocar-se no topo da classificação.

O Benfica soma agora 48 pontos, mais três do que Sporting e Rio Ave, equipas que também se defrontaram esta terça-feira numa partida que terminou com triunfo vila-condense.