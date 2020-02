Bruno China enfrenta suspensão

O verniz parece ter estalado entre Bruno China e a SAD do Leixões. De acordo com informação recolhida por Record, o técnico dos sub-23 dos matosinhenses ter-se-á insurgido contra o facto de Paulo Lopo, presidente da SAD, se querer envolver nas escolhas técnicas da equipa e está agora a contas com uma suspensão.





Ao que tudo indica, Bruno China já tem estado afastado dos treinos, sendo a sua equipa técnica a orientar o plantel. Resta agora se Bruno China será afastado de forma permanente do SAD ou se irá regressar ao comando da equipa sub-23. Contactada pelo nosso jornal, fonte do clube não confirmou a situação.Formando no Leixões, Bruno China representou ainda Maiorca, Rio Ave, Belenenses e Académica. Na temporada passada começou a trabalhar com treinador-adjunto no Leixões e, já depois de ter orientado de forma interina a equipa principal, este ano assumiu o comando dos sub-23.