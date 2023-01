Calendário da 2.ª fase da Liga Revelação definido

Ficou definido há instantes o calendário da segunda fase da Liga Revelação. O sorteio, que decorreu no auditório 2 da Cidade do Futebol, deu a conhecer o emparelhamento do apuramento de campeão e da Taça Revelação.





A decisão do título de sub-23 conta com a participação do bi-campeão Estoril, mas também de Benfica, Famalicão, E. Amadora, Vizela e Sp. Braga. Esta fase arranca no dia 31 de janeiro e colocará frente a frente águias e canarinhos logo na ronda inicial. De referir que as seis equipas participantes partem com zero pontos, disputarão dois jogos entre si e, no final das dez jornadas, o 1.º classificado será coroado vencedor da prova.Já a fase de apuramento para a Taça Revelação, tem início no próximo dia 24 de janeiro e será disputada por Marítimo, Farense, Gil Vicente, Sporting, Rio Ave, Leixões, Portimonense e Mafra. Ao contrário do apuramento de campeão, nesta fase, os oito emblemas jogam entre si, mas transitam com metade dos pontos obtidos na 1.ª fase da prova. Após as 14 jornadas, os dois clubes melhor classificados garantem lugar na Taça Revelação.Benfica-EstorilE. Amadora-FamalicãoSp. Braga-VizelaFarense-MarítimoGil Vicente-PortimonenseSporting-LeixõesRio Ave-Mafra