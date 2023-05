Estoril e Sp. Braga na final da Taça Revelação

Estoril e Sp. Braga são os dois finalistas da Taça Revelação, defrontando-se no próximo dia 7, às 18 horas, no Estádio do Jamor. Os canarinhos, que conquistaram as últimas duas edições da prova, precisaram de prolongamento para bater o Benfica (3-2) e assegurar a presença na decisão. Os golos de Aguilera (99’) e Rouai (120’+5) selaram o apuramento num jogo em que as duas equipas não correram riscos, especialmente após os encarnados chegarem a uma vantagem de 2-1, que igualava o resultado alcançado pelos comandados de Pedro Guerreiro na 1.ª mão, no António Coimbra da Mota.

Nuno Félix (29’), num canto, fez o 1-0, mas Ricardo Fernandes (37’) empatou. Num lance individual, Diogo Spencer (39’) voltou a colocar as águias em vantagem e a deixar tudo por decidir na eliminatória, antes de o jogo voltar a uma fase de ‘risco zero’ até ao prolongamento, período em que tudo se acabou por resolver a favor dos visitantes.

Já o Sp. Braga confirmou a presença na final ao voltar a derrotar o E. Amadora (1-0), depois de ter vencido no Minho por 2-0. Um golo de cabeça de Miguel Falé, apontado já aos 90’+3, dissipou todas as dúvidas no Estádio das Seixas, na Malveira, casa emprestada dos tricolores. A equipa de Nuno Marques, vencedora da Liga, tentou desde cedo a reviravolta, mas esbarrou sempre em João Carvalho, em grande destaque na baliza dos arsenalistas, tal como Guilherme Fernandes nos amadorenses.