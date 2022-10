Etim comanda vitória do Vizela em jogo louco

O Vizela fez jus ao estatuto de líder da Série A e derrotou o Gil Vicente (4-3) num duelo espetacular com duas reviravoltas e o avançado dos vizelenses, Etim, a bisar e a ser a grande figura.

Os visitantes entraram melhor, adiantaram-se com golo de Tiago Carvalho (24’) e desperdiçaram um par de oportunidades para aumentar a vantagem. Os gilistas seguraram o ímpeto adversário e aproveitaram para empatar através de Tiago Leite (36’), só que a igualdade durou apenas três minutos: Etim marcou e o Vizela foi a vencer para o intervalo. No início da 2ª parte, o Gil Vicente passou para a frente com dois golos no espaço de três minutos, assinados por Cláudio Araújo e Rodrigo Pilar.

Mas a história do jogo ainda tinha muito que contar e o Vizela puxou dos galões e virou o placard a seu favor. Etim, aos 70’, anotou o segundo golo da conta pessoal e Prosper (79’) completou a reviravolta. Até final o resultado seguiu em aberto mas não voltou a mexer, o que permitiu aos vizelenses aumentarem para seis pontos a vantagem sobre Rio Ave (2º, com menos dois jogos) e Sp. Braga (3º).