Famalicão e Benfica empatam na fase de apuramento de campeão da Liga Revelação

Em jogo a contar para a 2.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, Famalicão e Benfica empataram a uma bola. Desta forma, tanto os famalicenses (perderam na 1ª jornada) como as águias (empataram) continuam sem vencer nesta fase da competição.Numa 1ª parte de sentido único, o Famalicão acabou por chegar com naturalidade à vantagem aos 29 minutos. Já depois de Afonso Rodrigues, Ryan Teague e Junior Kadile terem tido aproximações perigosas à baliza de Leo Kokubo, o próprio Junior Kadile abriu o ativo para os minhotos com um toque subtil na pequena área. A equipa de José Mendonça continuou por cima, mas a verdade é que um lance de génio de João Veloso, até então algo apagado no encontro, restabeleceu a igualdade no marcador. O jovem, de apenas 17 anos, recebeu no interior da área, tirou dois adversários do caminho com um drible e, à saída de Hugo Cunha, rematou colocado.Apesar de intensa e bem jogada, a 2ª parte teve menos momentos de perigo junto das balizas. Pedro Brazão e Junior Kadile, jogadores com minutos na equipa A do Famalicão, destacaram-se nas acelerações, mas a grande ocasião da etapa complementar acabaria por pertencer ao Benfica. Na sequência de um livre aos 77’, Hugo Félix ainda atirou ao poste, no entanto, o resultado não viria a sofrer alterações.Na próxima jornada, o Famalicão visita o reduto do Vizela e o Benfica desloca-se a Braga.