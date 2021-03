Famalicão vence Estoril e Leixões fica a um passo do título na Liga Revelação

A partida foi entre Famalicão e Estoril, mas o grande vencedor foi... o Leixões. Os canarinhos perderam, por 1-0, e estenderam a passadeira vermelha para a equipa do Mar, que para se sagrar campeã da Liga Revelação ‘só’ tem de somar quatro pontos nos três jogos que lhe faltam, sendo que o Estoril só tem mais um... precisamente contra o Leixões, na última jornada.





Até foram os forasteiros que entraram melhor e podiam mesmo ter marcado logo no primeiro minuto, mas Chiquinho não acertou no alvo. Contudo, o Famalicão foi entrando no jogo, equilibrou a partida e, depois de ver Douglas Aurélio a desperdiçar uma oportunidade, chegou mesmo à vantagem pouco antes do intervalo. André Ricardo recuperou, construiu e finalizou uma jogada que deu o 1-0.A perder, Vasco Costa lançou Gilson para o ataque, voltou a carregar ao apostar em Serginho e Paulinho, aos 70’, mas ia faltando inspiração. Por seu lado, a equipa da casa estava confortável e conseguiu gerir a vantagem, voltando, assim, aos triunfos, dois jogos depois.