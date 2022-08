Farense-Benfica, 0-0: Algarvios travam encarnados

O Benfica, já apurado para as meias-finais da prova, entrou dominador, perante um Farense mais fechado no seu meio-campo e a tentar apostar no contra-ataque. O ponta de lança encarnado Iuri Moreira desperdiçou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 18 minutos, servido por Rafael Luís, ‘picou’ sobre o guarda-redes Galvanito, mas a bola saiu perto do poste; e, aos 36’, ficou mesmo a ideia de que o central Hamidou cortou o esférico já dentro da baliza.

Os algarvios equilibraram no segundo tempo. Rodrigo Matos acertou no poste, num remate de fora da área (72’) e André Gomes esticou-se para defender um remate de Mintongo (86’), mas o nulo manteve-se. No outro jogo, o Estoril venceu o Portimonense, com golo de João Marques.