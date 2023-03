Farense pode passar o Sporting

No 3º lugar da fase de apuramento para a Taça Revelação com 20 pontos, o Farense desloca-se na quinta-feira ao terreno do Rio Ave e, em caso de vitória, a equipa orientada por Fanã poderá subir ao 2º lugar – apenas os dois primeiros classificados se qualificam – e ultrapassar assim o Sporting, que só volta a jogar a 2 de abril, diante do Marítimo.

Amanhã, os insulares recebem o Portimonense, às 11 da manhã, em partida em atraso da jornada 6. À mesma hora, será a vez do Leixões defrontar o Mafra, num encontro referente à 10ª ronda.