Fernando titular na derrota do Sporting frente ao Famalicão

O Sporting perdeu esta sexta-feira por 2-1 na receção ao Famalicão e desperdiçou a oportunidade de alargar a vantagem na liderança da Liga Revelação, horas depois de o Benfica ter sido derrotado na visita ao Estoril.

Com o extremo brasileiro Fernando no 11 inicial os leões viram os famalicenses, últimos classificados, somarem a sua primeira vitória no campeonato, à 20.ª jornada. Bryan e Raí apontaram os golos do Famalicão ainda na 1.ª parte, enquanto Tiago Rodrigues reduziu já perto do final do encontro.





Apesar da derrota, o Sporting mantém-se no comando da tabela e com um ponto de vantagem relativamente ao Benfica, segundo classificado.Quem aproveitou os deslizes de leões e águias foi o Rio Ave, graças à goleada por 5-0 imposta esta sexta-feira no reduto do V. Setúbal. Os vila-condenses regressaram aos triunfos na competição e continuam no 3.º lugar, mas agora a apenas três pontos do 'vice' Benfica e a quatro do líder Sporting.

No outro jogo do dia, o Marítimo recebeu e venceu o V. Guimarães, por 3-2, depois de ter ido para o intervalo a perder por dois golos. Na segunda parte os insulares deram a volta ao marcador e somaram três pontos, ascendendo assim ao 9.º lugar da tabela.