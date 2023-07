Filipe Coelho é o novo treinador dos sub-23 do Estoril

Filipe Coelho é o novo treinador da equipa de sub-23 do Estoril, confirmou. O ex-técnico dos juniores do Benfica, emblema ao qual estava ligado desde 2007 e abandonou no fim da última época, será o sucessor de Pedro Guerreiro, que deixou recentemente o comando dos canarinhos para se tornar adjunto de Filipe Martins no Casa Pia. Consigo levará Vítor Couto, que era adjunto nos sub-19 dos encarnados e terá a mesma função na equipa da Linha. Os trabalhos começam na segunda-feira.