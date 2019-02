FPF anuncia nova competição para os sub-23

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira a criação da Taça Revelação, para as equipas do campeonato de sub-23, que vai arrancar nos quartos de final, a partir de maio."Esta prova é direcionada aos clubes que participam na Liga Revelação e tem um objetivo fundamental, de permitir que os jogadores até aos 23 anos tenham mais oportunidades de competir", revelou hoje a FPF.Os quartos de final vão contar com as seis equipas que disputam até início de maio os play-offs de apuramento do campeão na Liga Revelação (Rio Ave, Estoril Praia, Sporting, Desportivo das Aves, Benfica e Sporting de Braga) e com as duas primeiras dos play-offs de despromoção. Os dois primeiros do campeonato vão defrontar os primeiros da zona de manutenção, enquanto os terceiro e quarto classificados vão enfrentar os sexto e quinto, respetivamente.Esta eliminatória está marcada para 4 de maio, depois de terminar a Liga Revelação, cuja fase final decorre entre 23 de fevereiro e 1 de maio. As meias-finais vão ser disputadas em 7 de maio e a final quatro dias depois.Em comunicado, a FPF destacou a criação do campeonato de sub-23 "como forma de potenciar os jogadores jovens e facilitar a transição entre os escalões de formação e os seniores". Na fase regular, os clubes utilizaram 549 jogadores, média de 39 por equipa, e 344 dos quais portugueses, num total de 63%, sendo os restantes 205 provenientes de 38 países.