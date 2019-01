João Ferreira pregou susto mas está estável

João Ferreira, lateral-direito das águias, após ‘choque’ com Tomás Ribeiro, foi transportado ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde passou a noite, em observação. O jovem encontra-se estável, fora de perigo e recebeu a visita do defesa do Belenenses,com o qual ‘chocou’ no interior da área encarnada já em período de compensação do primeiro tempo. A equipa médica do Benfica esteve largos minutos a assistí-lo, tendo João Ferreira abandonado o relvado na ambulância. Segundo o técnico dos encarnados, o jogador saiu com "suspeita de traumatismo craniano", mas o seu estado não inspira preocupação.