Jogador do Benfica evacuado de ambulância no jogo com o Belenenses

João Ferreira, lateral do Benfica, foi transportado de ambulância para o hospital após um choque de cabeça com um jogador do Belenenses na partida entre as duas equipas, esta terça-feira.Jogava-se a compensação da primeira parte quando os dois jogadores disputaram uma bola aérea. Assim que João Ferreira caiu no relvado, os colegas de equipas aproximaram-se de imediato e pediram a entrada da equipa médica. O jogador foi assistido durante largos minutos no relvado e acabou por sair de ambulância.A partida entre Belenenses e Benfica já tinha sido interrompida anteriormente devido a uma falha na iluminação no Complexo Desportido do Real Sport Clube. O árbitro Fábio Loureiro, da AF Viseu, retomou o jogo pouco depois, ainda com iluminação a meio gás. A partida estava ainda empatada a zero.