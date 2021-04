Os ânimos estavam muito exaltados no final do jogo entre Estoril e Leixões, que terminou com o triunfo dos canarinhos por 2-0 e consequente conquista da Liga Revelação. Numa altura em que o treinador da casa, Vasco Costa, iniciava a sua flash interview no Canal 11, surgiu um jogador visitante, em fúria, que chegou mesmo a agarrar no microfone.





"Isto é uma vergonha", repetiu este elemento dos leixonenses, motivando a interrupção da flash - seria reatada instantes depois. Recorde-se que a partida terminou com elementos das duas equipas embrulhados, chegando mesmo a haver dúvidas sobre se o encontro tinha terminado, quando o Estoril até já festejava...