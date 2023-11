Jogador dos sub-23 do Estrela da Amadora sofre ataque de ansiedade e provoca susto

Brendo Souza, jogador da equipa de sub-23 do Estrela da Amadora, sofreu um ataque de ansiedade no final do jogo com o Farense (2-2), para a Liga Revelação, no Estádio Algarve. Apesar do susto, o atleta saiu de campo pelo próprio pé e foi transportado para o hospital.Após o apito final, o atleta surgiu deitado no relvado vários segundos, aparentando estar inconsciente, até um companheiro de equipa aperceber-se do problema. As equipas médicas dos dois emblemas garantiram os primeiros socorros, sob proteção de uma barreira de jogadores do Estrela."Ele teve um ataque de ansiedade após o apito final, mas nunca perdeu os sentidos, esteve sempre consciente e a responder-nos. Perguntámos-lhe quem tinha marcado o 2-2 e ele confirmou que tinha sido ele", disse aNuno Lopes, team manager dos sub-23 do Estrela da Amadora. Brendo Souza, que assinou o golo do empate nos descontos, recuperou e saiu depois pelo próprio pé para a ambulância do INEM que o transportou ao Hospital de Faro.Refira-se que o atleta foi prontamente assistido por Nélson Carvalho, médico do Farense, que evitou dessa forma danos maiores e por consequência do seu procedimento e conduta médica foi-lhe mostrado o cartão branco pelo árbitro da partida.