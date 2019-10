Jorge Maciel: «Conseguimos ser competitivos, diminuir desvantagem e quebrar um ciclo»

O treinador da formação Sub-23 do Benfica que este sábado impôs a primeira derrota ao rival Sporting , mostrou-se bastante satisfeito com o jogo apresentado, "claramente uma partida entre o 1.º e o 2.º classificados"."Jogo equilibrado, bastante competitivo, disputado a alto nível e que tivemos de sofrer", afirmou Jorge Maciel, salientando: "Conseguimos ser competitivos, diminuir a desvantagem e quebrar um ciclo. Só se fala do Sporting (estava invicto) mas nós há dez jogos que pontuamos.""Olhamos muito para o que somos. Na antevisão do jogo falei nisso e que não podíamos entrar no que o Sporting faz, mas sim no que nós somos", apontou o técnico.