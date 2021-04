José Augusto Faria de saída do Leixões

José Augusto Faria já não é treinador dos sub-23 do Leixões. O clube matosinhense anunciou há momentos a saída do técnico, revelando que a saída se deu por mútuo acordo.





A Leixões SC – Futebol, SAD informa que, por mútuo acordo, acertou a saída de José Faria da estrutura desta sociedade... Publicado por Leixões SC - Futebol, SAD em Segunda-feira, 12 de abril de 2021

"A Leixões SC – Futebol, SAD informa que, por mútuo acordo, acertou a saída de José Faria da estrutura desta sociedade anónima. Ao José Faria, agradecemos todo o profissionalismo que dedicou ao Leixões desde a primeira hora, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", podia ler-se no comunicado.Os sub-23 do Leixões estreiam-se na Taça Revelação na próxima quarta-feira, frente ao Benfica. O sucessor de José Augusto Faria deve ser conhecido nos próximos dias. Recorde-se que o treinador esteve envolvido em polémica quando afirmou, após a derrota com o Estoril na Liga Revelação, que "as Sofias desta vida têm de aprender muito, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol."