Leiria recebe final da Taça Revelação esta tarde

É já hoje, às 15 horas, que Estoril e Sp. Braga vão discutir a final da Taça Revelação, num jogo que se vai disputar no Estádio Municipal de Leiria. Na Liga Revelação, os minhotos bateram os campeões por uma vez e empataram outra, algo que o técnico Artur Jorge desvaloriza. “Desvalorizo tudo o que aconteceu no passado. Naturalmente, vamos procurar dar um bom espetáculo, proporcionar um jogo vivo e competitivo”, afirmou. Já Vasco Botelho da Costa mostra ambição. “O facto de não termos conseguido vencer o Braga no campeonato deixa-nos alerta para a qualidade do adversário. Estamos preparados para lutar pela vitória”, atirou.