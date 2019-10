Liga Revelação: Benfica-Sporting, em direto

"É difícil desmentir os números. São dez vitórias consecutivas, 33 golos marcados e oito sofridos com um excelente rendimento e muita competência", referiu Leonel Pontes, técnico leonino, elogiando o adversário: "O Benfica tem excelentes jogadores, mas vamos manter o critério de análise ao adversário. É importante estarmos tranquilos e manter a cabeça fria."



Já Jorge Maciel, técnico dos encarnados, alerta que o rival "é uma equipa eficaz e agressiva ofensivamente, com presença na área e ataque à profundidade", mas espera "controlar essa ameaça".







Já há equipas:: Diogo Sousa, Echedey Verde, Eduardo Quaresma, João Ricciulli, João Silva, Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes, Tomás Silva, Rafael Camacho, Bruno Tavares e Pedro Mendes.Suplentes: Anthony Walker, João Goulart, Joelson Fernandes, Loide Augusto, Gonçalo Costa, Diogo Brás, Bernardo Sousa, Tiago Rodrigues e Mitrovski.Treinador: Leonel PontesBom dia! Hoje há dérbi na Liga Revelação. A 11.ª jornada arrancou sexta-feira com a realização de cinco partidas, mas o prato forte está reservado para a manhã deste sábado, a partir das 11 horas, com o Benfica-Sporting. Os leões são líderes com um pleno de triunfos, com as águias a sete pontos.