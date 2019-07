Luís Tralhão muda-se para os sub-23 do Cova da Piedade

O ex-treinador da equipa de futebol sub-23 do Benfica Luís Tralhão vai orientar a formação do mesmo escalão do Cova da Piedade na Liga Revelação de 2019/20, anunciou hoje o clube do concelho de Almada.





O técnico, de 40 anos, conduziu as 'águias' ao quinto lugar da nova competição da Federação Portuguesa de Futebol, no final de uma época conturbada com diversas alterações na estrutura da formação do Benfica, após a promoção de Bruno Lage da equipa B para a principal.Luís Tralhão passou as últimas doze épocas no clube 'encarnado', tendo orientado vários escalões do clube desde a época 2007/08 antes de ser promovido a treinador principal dos sub-23, após a saída do seu irmão João Tralhão do Benfica para o Mónaco.