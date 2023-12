Pontinho com sabor a vitória para o Benfica

Na chuva de golos que aconteceu na Amoreira, o Benfica andou sempre atrás do prejuízo, mas conseguiu um precioso empate (3-3) que lhe vale a qualificação para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

A primeira parte foi verdadeiramente eletrizante! Com cerca de 90 segundos jogados, Ricardo Fernandes colocou a equipa da casa na frente, mas, pouco depois (6’), João Veloso repôs a igualdade através da conversão de um penálti. Porém, os canarinhos continuavam com o pé no acelerador e, com classe, João Tavares fez o 2-1. Mas atenção, estava reservado mais um golo dentro da primeira meia-hora: José Melro voltou a marcar mais um golo nesta prova – já leva 10. Contudo, neste jogo de parada e resposta, seria o Estoril a levar a vantagem para o intervalo, com Fabrício Andrade a bater Ricardo Ribeiro.

Obrigado a pontuar para poder continuar a sonhar com o título – pois sabia que o Farense estava a ganhar ao Portimonense e, por isso, à frente das águias –, Paulo Lopes mexeu na equipa e refrescou a linha avançada. Acabou mesmo por ser do banco que veio o golo decisivo: Mustmaa, em campo há apenas 2 minutos, fez o 3-3 aos 58’. Até final, os encarnados limitaram-se a gerir o resultado e carimbaram o bilhete.