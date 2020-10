Renato Neto: «Se fizer uma boa época, as oportunidades na 1ª equipa do Sp. Braga vão surgir»

Renato Neto representa o Sp. Braga pela terceira temporada consecutiva, começando nos juniores e evoluindo agora na equipa sub-23. O médio brasileiro, de 20 anos, tem como objetivo chegar à formação principal. "Quero fazer uma boa temporada com a nossa equipa sub-23, juntamente com os meus companheiros, e alcançar os nossos objetivos. Se tal suceder, as oportunidades na equipa principal vão surgir naturalmente. Esse é o meu objetivo", reiterou em declarações à assessoria de imprensa.





Renatinho, como também é conhecido, formou-se no Corinthians antes de se mudar para Portugal em 2018 e explicou a experiência que está a atravessar. "Não digo que seja um novo recomeço e sim uma oportunidade que muitos brasileiros na minha idade querem ter, de jogar na Europ anum clube que tem uma estrutura ótima, que me dá todo apoio para ir em busca dos meus objetivos", enalteceu o jovem jogador.