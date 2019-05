Rio Ave ganha no prolongamento e afasta Sp. Braga da Taça Revelação

O Rio Ave impôs-se este sábado diante do Sp. Braga, no Minho, e apurou-se para as meias-finais da Taça Revelação, num jogo em que foi necessário disputar um prolongamento para se encontrar um vencedor.Os bracarenses entraram a todo o gás na partida e aos 3 minutos já venciam, com um golo de Martelo. A vantagem da equipa da casa manteve-se quase até ao final da partida, mas aos 83' José Postiga empatou.Terminado o tempo regulamentar sem que houvesse um vencedor, foi necessário disputar um prolongamento. E aí o Rio Ave acabou por beneficiar de um penálti para se adiantar no marcador. Foi marcado por Schutte.Até ao final, não obstante os esforços do Sp. Braga, não houve mais golos e o Rio Ave acabou por carimbar o passaporte para as meias-finais, onde já estão o Benfica e o Aves. O Sporting e V. Setúbal jogam esta tarde (17h00).Nas meias-finais, a disputar na próxima terça-feira, o Rio Ave vai defrontar o vencedor do V. Setúbal-Sporting e o Benfica mede forças com o Aves.